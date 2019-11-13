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З’явилось відео жахливої аварії, де ледь не загинула українська спортсменка

13.11.2019

На Харківщині у Черкаській Лозовій відбувався фінал Чемпіонату України з автомобільного кросу і змагання з кантрі-кросу

Про це повідомляє Depo.Сектор з посиланням на objectiv.tv.

Приїхали спортсмени з тринадцяти міст. Тут теж не обійшлося без пригод. У другому заїзді шкереберть полетіло авто учасниці з Сум Юлії Гриценко (на відео 02:00). Жінка не постраждала.

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