Ірина Білик кардинально змінила імідж

Відома українська співачка Ірина Білик любить вбиратися в епатажні наряди. Цього разу виконавиця зайшла далі – кардинально змінила імідж.

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram Ірина Білик опублікувала фотографію в образі фатальної жінки. Шанувальники були здивовані такою зміною іміджу, адже співачка перефарбувала волосся в червоний колір і взагалі перестала бути схожа на блондинку.

Українська артистка позує на знімку в чоловічій сорочці кольору хакі. Підкреслюють всю брутальність образу червоні підтяжки, які гармоніюють з кольором волосся і червоною помадою. Зухвалий погляд, який говорить про готовність діяти, спрямований в бік. На руках виділяється масивний перстень з чорним каменем.

У своїй публікації зірка української естради вирішила поспілкуватися зі своїми передплатниками про червону помаду. Як з’ясувалося, для співачки помада такого відтінку говорить про незалежність і впевненості в собі. За словами 49-річної артистки, носити червоний колір – це дуже сміливо.

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Ирина Билык (@bilyk_iryna) 9 Лис 2019 р. о 8:41 PST

: wona.com.ua

Підпишіться на групу «СВІДОК» у Facebook

Більше актуальних новин дивіться в програмі “Свідок” на телеканалі НТН по буднях – 8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 23.15, і щосуботи о 19.00.