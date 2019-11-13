Вимагала $300 тис.: НАБУ затримало співробітницю Офісу президента

У НАБУ повідомили, що детективи відомства задокументували вимагання неправомірної вигоди у розмірі $300 тис. групою осіб, серед яких була і співробітниця Офісу президента.

Учасників угруповання затримали після отримання траншу у $150 тис. Вони мали сприяти у призначенні на керівну посаду до Нафтогазу. Наразі вирішується питання щодо повідомлення про підозру затриманим. Затримана співробітниками НАБУ особа з 2005 року працювала у різних відділах Адміністрації президента.

Наразі невідомо, за якою підозрою було затримано керівника одного з департаментів Офісу президента.

– Для глави держави немає своїх і чужих. Корупція має бути викоренена: що вища посада корупціонера, то небезпечніші для держави зловживання з його боку, – повідомили в Офісі президента.

За інформацією ЗМІ, затримали Світлану Кондзелю. У НАБУ наразі не коментували зазначену інформацію.