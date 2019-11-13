У притулку США кіт випускав тварин на волю. Його посадили в окрему камеру

У притулку Friends for Life, який знаходиться в Техасі, одного з котів замкнули окремо від інших тварин, оскільки він весь час випускав їх на волю.

Кіт на прізвисько Квілті, який живе в техаському притулку Friends for Life, кілька ночей поспіль випускав інших мешканців притулку на волю. Через це тварини руйнували офіс організації.

– Одна кішка помочилася на килимок для миші. Інша перетворила в лоток ящик для пожертвувань. Вони знесли все, – розповів представник притулку.

Після того, як спроби зупинити Квілті не увінчалися успіхом, кота помістили в окрему камеру.

У соцмережах вимагають звільнити кота і запустили хештег FreeQuilty.

Деякі користувачі порівнюють тварину з політв’язням, а хтось навіть каже, що Квілті – сучасний Робін Гуд.