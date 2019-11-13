Розкол між двома версіями православ’я стає реальністю

«Не потрібен нам тато турецький і Африка нам не потрібна», — такий жарт народилася в блогосфері. Спочатку в Москві перестали поминати Константинопольського патріарха (і тут же неофіційно обізвали його турецьким, звинувативши в бажанні стати татом) за те, що дав автокефалію тієї української церковної юрисдикції, яку в Москві вважають розкольницькою. А тепер цю юрисдикцію визнав і Олександрійський патріарх, так що його теж перестали поминати за богослужінням.

Здавалося б, це просто ще одна помісна церква, третя після Константинопольської та Елладської церкви Греції), яка визнала цю нову юрисдикцію… Але варто згадати, що у православній традиції прийнято говорити про пентархії — п’яти найдавніших патріархатах, вважалися опорами християнства. З першим Римом, православні розлучилися ще в XI столітті. На другому і третьому місцях, відповідно, Константинополь і Олександрія. Виходить, що Москва зберігає братерські відносини тільки з четвертим та п’ятим патріархатами (Антіохія та Єрусалим) з п’яти, притому ще не відомо, як поведуться інші два.

До того ж нинішній Олександрійський патріарх Феодор II завжди вважався великим другом Москви, в 1980-е роки він п’ять років був представником Олександрії за РПЦ, служив в Одесі. Якщо навіть з ним посварилися… Ну і не кажучи вже про те, що його канонічна територія — вся Африка, куди так несподівано тепер пішла російська дипломатія.

Взагалі суперечки між юрисдикціями — справа не нова. У 90-ті роки Москва вже тимчасово припиняла спілкування з Константинополем з-за подібної історії в Естонії, але ненадовго. Нещодавно кілька років не спілкувалися між собою Антіохія та Єрусалим через одного-єдиного приходу в Катарі на Аравійському півострові. Але всі ці конфлікти сприймалися як тимчасові, а головне — вони не поділяли православний світ. Ну, сперечаються між собою два патріархату з приватного приводу і нехай сперечаються, рано чи пізно вони домовляться, а ми вважаємо тих і інших нашими братами — так міркували в інших православних церквах.

Тепер зовсім не те.

РПЦ визначила свою позицію жорстко: визнання нової української юрисдикції означає розрив відносин з Москвою. На даний момент РПЦ суворо дотримується цієї лінії, але вона, по суті… заводить її в глухий кут.

Справа в тому, що на тій стороні ніхто і не думає рвати відносини з Росією. У Москві складаються списки окремих грецьких єпархій, де віруючим з РПЦ нібито не можна молитися (Африка, мабуть, увійде в цей список) — але там, на тій стороні, ніхто їх з церкви не прожене. Розрив відносин — односторонній. По суті, це самоізоляція.

Ні, звичайно, хтось напевно залишиться з Москвою. Насамперед, серби — у них, до речі, схожа ситуація з Чорногорією та Македонією, де є бажаючі створити власні національні церкви (але Константинополь поки не збирається розігрувати той же сценарій). Можливо, грузини (у них та ж картина з Абхазією і Південною Осетією), але це вже неточно. Але, по суті, відбувається повільний і поступовий розкол православного світу на «грецький» і «російське православ’я». Подія, на мій погляд, масштаб того, що сталося в XI столітті, коли православні розділилися з католиками, і теж спочатку здавалося, що це тимчасове і скоро пройде.

Рік тому я сподівався, та й не я один, що Москва після деякого погодження з Константинополем дасть автокефалію власної Київської митрополії на чолі з митрополитом Онуфрієм, шановним по обидві сторони нинішнього розколу. Цього не сталося. А шкода, був би хороший вихід.

Втім, все це оцінять наші нащадки. А ось що ми вже зараз можемо спостерігати — це наслідки такого розколу для власне російського православ’я. Що нам, здавалося б, до греків? Ну, були в нас заможні любителі паломництво на Афон, так для них що-небудь придумають і вже придумують більшості це, здавалося б, не стосується. І ось вже впроваджується в широкі церковні маси ідея, що не потрібні нам ці лукаві греки з їх турецькими-африканськими патріархами, ми — самодостатня Свята Русь.

Але тільки яким виявиться православ’я, замкнутий у вузькі національні рамки? Колись священик Олександр Шмеман писав: «Беручи візантійське християнство, Русь не зацікавилася ні Платон, ні Аристотель, ні всієї традицією еллінізму, що і для християнської Візантії залишалися живий і життєвою реальністю… Російське християнство дивним чином почалося без школи і без шкільної традиції, а російська культура як-то відразу виявилася зосередженою в храмі і богослужінні… християнська культура, що знайшла своє вираження в храмі, в богослужінні й у побуті, за самою своєю природою виявилася чужої ідеї розвитку і творчості, стала сакральною та статичної, виключає сумніви і шукання… всяке творчість, всяке шукання, всяка зміна відчувалися як бунт, як майже і, таким чином, суть культури як творчого спадкоємства, не створилася».

Візантійська спадщина не просто передісторія російського християнства, але той необхідний фон, без якого православна традиція ризикує виродитися в обрядовірство, в нескінченне повторення форми — а там їй не важко буде додати і новий зміст.

Центр православної культури «Розчулення» показує, як виступили православні кадети і гімназистки на місцевих Різдвяних читаннях (чомусь вони проводилися 7 листопада) — це важко описати, це треба бачити. Під барабанний бій марширують по сцені хлопці у формі, довго марширують, старанно. Потім вибігають малюки з іграшковими автоматами, під бравурні пісні перекидаються на матах і ціляться в зал… Потім з’являються дівчата в сирітських сукнях з білими фартухами, і всі разом вони співають про славу батьків і необхідність готуватися до нових воєн… «Пам’ятаємо, що ми православні», — звучить у приспіві.

Я теж все це пам’ятаю. У нашому дитинстві все це теж було, тільки говорили не про православ’я — про комунізм. А так зовсім неможливо відрізнити виходить. Хіба що за Брежнєва в цьому всьому не було такої похмурої серйозності, такий истовости — співали і марширували швидше для звітності…

Православ’я, замкнувшись у національних, державних та ідеологічних рамках, ризикує перетворитися в культ Великої Перемоги (а точніше — безперервної війни з Заходом, а тепер, можливо, і з Півднем), в звичайну родоплеменную релігію зі своїми святинями і храмами, де Євангеліє не більше, ніж елемент декору.

І ось це було б по-справжньому страшно.