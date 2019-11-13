За проект закону про ринок землі готові проголосувати 95% нардепів від СН, — Арахамія

Переважна більшість депутатів фракції «Слуга народу» готові голосувати за введення ринку землі.

Про це заявив глава фракції СН Давид Арахамія.

«На фракції була досягнута домовленість, що перед другим читанням внесемо правки про референдум для іноземців», — уточнив він.

За прогнозом лідера фракції, за законопроект №2178-10 готові проголосувати 95% нардепів від Слуги народу.

Арахамія зазначив, що у більшості депутатів, які сумнівалися, були побоювання, що після введення ринку землі українські фермери та іноземці будуть в нерівних умовах. «Але президент показав соціологію і переконав», — додав Арахамія.