У Дагестані жінки штурмували відділення «Газпрому» через відсутність тепла

Щодо мешканок сіл Хасавюртівського району Дагестану склали адміністративні протоколи після того, як вони намагалися прорватися в місцеве відділення «Газпром міжрегіонгаз Махачкала» з вимогою повернути їм газ і опаленням. «Вони (жінки) були доставлені в райвідділ, відносно них були складені протоколи про адміністративні правопорушення, і вони були відпущені додому», — повідомили РБК в прес-службі МВС Дагестану. Про яке саме правопорушення йде мова, у відомстві не уточнили.

Нагадаємо, приводом для «штурму» відділення «Газпром міжрегіонгаз Махачкала» стало невдоволення місцевих жителів тарифами на газ, зношеністю міських мереж і відсутністю тепла протягом місяця, пише місцеве видання «Чернетка». «Ситуація з обуренням населення сталася із-за слабкого тиску на газорозподільних мережах на території міста Хасавюрт. Причиною є подача газу по річній нормі. Адміністрація МО „місто Хасавюрт“ неодноразово зверталося ВАТ „Газпром міжрегіонгаз Махачкала“ про необхідність переходу на норму зимового періоду», — йдеться в повідомленні адміністрації Хасавюрта в Instagram.

У записі місцевого МВС в Instagram повідомляється, що незважаючи на те, що жінок, ломившиеся у відділення «Газпром міжрегіонгаз Махачкала», порушують закон, «гнів їх праведний». «Вони мають право отримати обидві речі: тепло в свої будинки в середині листопада і відповідь на питання, чому його немає. У будь-якому випадку, вони вимагають зворотного зв’язку, на яку мають повне право», — вважають в МВС.