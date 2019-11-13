Адвокат повідомив, що держзвинувачення підмінило на суді втікача «кота-наркокур’єра»

У Тульській області продовжується суд над ув’язненим ІК № 6 Едуардом Долгинцевым, який, за версією слідства, приручив кота для доставки наркотиків в колонії. Тварина як головний речовий доказ було визначено в зоокуток. Але звідти пухнастий втік. А на черговому судовому засіданні держзвинувачення подало як речдоку іншого кота, заявив адвокат обвинуваченого.

Сторона захисту просила провести слідчий експеримент, щоб подивитися, як кіт поводиться в нашийнику, утримує вагу, еквівалентний вилучених наркотиків. Суд відмовив у цьому клопотанні, але з вимогою про показ тварини на засіданні погодився.

За словами адвоката Дмитра Сотникова, держзвинувачення принесло в зал суду кота і поставило перенесення на суддівський стіл. Але при вивченні стало зрозуміло, що це не той «кіт-наркокур’єр», який був переданий в зоокуток. «Скрізь у того кота всі чотири лапи були білі. А нам привезли кота, у якого передня ліва лапа смугаста. Іншого забарвлення морди — у того ніс був повністю білий, у цього ніс також смугастий», — цитує Сотникова «Коммерсантъ».

Адвокат наголошує, що втрата речового доказу — це серйозне порушення, а фальсифікація доказів — тяжкий злочин. Юристи підкреслюють, що, згідно з КПК, заміна речдоку на подібний предмет неприпустима, навіть якщо мова йде про кота. Суддя після озвучених претензій оголосила перерву в судовому процесі до 14 листопада.

З матеріалів кримінальної справи виходить, що Едуард Долгинцев вирішив налагодити канал постачання наркотиків в колонії, для чого використовував народженої на території ІК кота, який періодично залишав територію через невеликий лаз і був приручений. Укладений передав пухнастого знайомим на волі, щоб ті наділи на тварину нашийник з тайником і привезли до колонії. Там кіт нібито повинен був потрапити всередину і передати ув’язненому наркотики.

Але план був розкритий, причетні були затримані. Кота визнали речовим доказом сіро-біло-чорного кольору» і відправили на перетримку в місцевий зоопарк, де він пропав.