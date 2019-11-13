В Житомирській області чоловік жорстоко побив стареньку заради 100 гривень

У Коростені Житомирської області чоловік заради 100 гривень жорстоко побив літню пенсіонерку.

Як розповіли в прес-службі місцевої поліції, жінка потрапила в лікарню 11 листопада. За словами бабусі, чоловік увірвався в її будинок і почав вимагати грошей. Жінка відповіла, що у неї їх немає. У відповідь злочинець накинувся на стареньку з кулаками.

“Руками, ногами і навіть навісним замком. Бив, скільки сил у нього було, а потім забрав всі продукти, які були в будинку, і з гаманця – 100 гривень, більше там не було. І сказав нікому не говорити про нього, а то вб’є “, – згадує жінка.

Постраждалу одразу госпіталізували в хірургічне відділення лікарні із закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку, множинними забоями та саднами голови, шиї, обличчя та рук.

“Повідомлення до нас надійшло від лікарів в понеділок, а напад, як ми вже з’ясували, було ще в п’ятницю ввечері. Розбійник проник, розбивши скло на веранді і відкривши зсередини засув на вхідних дверях. Потім він ще двічі повертався в будинок жінки, вимагаючи грошей і кожен раз б’ючи її ” , – розповів начальник Коростенського відділу поліції Михайло Старовойт.

Злочинцем виявився її односельчанин – він живе в декількох сотнях метрів від будинку потерпілої. 53-річний чоловік був п’яний. Частину відібраних у бабусі продуктів знайшли у нього вдома. Чоловікові вже оголосили про підозру, тепер йому загрожує від 7 до 12 років в’язниці.