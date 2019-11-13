У Києві відшукали батьків покинутого посеред вулиці 3-річного малюка

Правоохоронці встановили батьків трирічного хлопчика, якого раніше знайшли на вулиці у Подільському районі Києва з п’яним чоловіком. Самого малюка спершу госпіталізували, а потім передали до дитячого будинку. Про це повідомляє полція Києва.

Чоловік, який був із хлопчиком запевняв, що він – батько дитини та згодом приїде за нею до лікарні. Про це повідомила пресслужба поліції Києва на своїй сторінці у Facebook.

Втім, станом здоров’я малюка довгий час ніхто цікавився. Тому правоохоронці розпочали розшук батьків хлопчика та встановили їх. Свою відсутність впродовж тривалого часу ті пояснили “скрутним матеріальним становищем та життєвими складнощами”. Життю хлопчика нічого не загрожує. Його подальшу долю будуть вирішувати представники територіальної соціальної служби у справах дітей.

Працівники сектору ювенальної превенції Подільського управління поліції відносно батька дитини склали адміністративний протокол за ч.1 ст. 184 (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Матеріали для прийняття рішення направили до суду.