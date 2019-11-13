Баскетболіста клубу НБА дискваліфікували за переїдання цукерок

Клуб НБА “Маямі Хіт” дискваліфікував атакуючого захисника команди Діона Вейтерса на 10 матчів без збереження заробітної плати, інформує УНН з посиланням на сайт команди.

Баскетболіст поводився неадекватно в літаку під час перельоту з матчу в Денвері, штату Колорадо. Виявилося, що американець переїв цукерок з вмістом коноплі, яка дозволена до продажу в Колорадо, і у нього сталася панічна атака.

Клуб висловив розчарування діями спортсмена.

“У цьому сезоні було кілька випадків, коли Діон демонстрував поведінку, яка завдає шкоди команді. Відповідно, він буде тимчасово відсторонений від чемпіонату на 10 ігор, включаючи матч “Лейкерс” минулої п’ятниці, і зможе повернутися після гри “Голден Стейт Ворріорс” 29 листопада”, – йдеться у повідомленні “Хіт”.

“Маямі” підкреслив, що “пишається стартом сезону команди, і очікує що всі баскетболісти, включаючи Вейтерса, будуть поводитись відповідно до найвищих стандартів, демонструвати професіоналізм”.

Зауважимо, що через пропуск великої кількості матчів Вейтерс також може втратити контрактний бонус у розмірі 1,2 млн дол.

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