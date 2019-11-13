Повінь – зміна системи

Menu
Close

Кейт Міддлтон продемонструвала струнку фігурку, якій позаздрять навіть сестри Хадід (фото)

13.11.2019

Майбутня королева Великобританії має просто розкішний вигляд!

Поки зарубіжні ЗМІ смакують чвари між родинами принців Гаррі і Вільяма, ми насолоджуємося стильними виходами їхніх дружин. Герцогині Сассекська і Кембриджська майже щодня демонструють модні аутфіти, які хочеться конче повторити.

Наприклад, днями Кейт Міддлтон відвідала захід у Лондоні. Для офіційного рауту майбутня королева Великобританії обрала картатий блейзер Smythe, який одягла поверх молочного топа, й укорочені брюкі насиченого винного кольору від Joseph. Замшеві туфлі Gianvito Rossi на стійкому каблуці і прикраси Mappin and Webb завершували ефектний look.

Стильний аутфіт вдало підкреслив мініатюрну фігурку Кетрін. Що ж, якби життя не підкинуло їй принца Вільяма, герцогиня легко могла б стати зіркою світового подіуму. Чи не так?

: lux.fm

Підпишіться на групу «СВІДОК» у Facebook

Більше актуальних новин дивіться в програмі “Свідок” на телеканалі НТН по буднях – 8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 23.15, і щосуботи о 19.00.

Читайте також:   Вибух на фабриці в Бангладеш: багато загиблих
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *