Кейт Міддлтон продемонструвала струнку фігурку, якій позаздрять навіть сестри Хадід (фото)

Майбутня королева Великобританії має просто розкішний вигляд!

Поки зарубіжні ЗМІ смакують чвари між родинами принців Гаррі і Вільяма, ми насолоджуємося стильними виходами їхніх дружин. Герцогині Сассекська і Кембриджська майже щодня демонструють модні аутфіти, які хочеться конче повторити.

Наприклад, днями Кейт Міддлтон відвідала захід у Лондоні. Для офіційного рауту майбутня королева Великобританії обрала картатий блейзер Smythe, який одягла поверх молочного топа, й укорочені брюкі насиченого винного кольору від Joseph. Замшеві туфлі Gianvito Rossi на стійкому каблуці і прикраси Mappin and Webb завершували ефектний look.

Стильний аутфіт вдало підкреслив мініатюрну фігурку Кетрін. Що ж, якби життя не підкинуло їй принца Вільяма, герцогиня легко могла б стати зіркою світового подіуму. Чи не так?

: lux.fm

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