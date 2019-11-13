В Харькове девушки устроили жестокую драку посреди улицы (видео)

В Харькове жестоко подрались две девушки. Очевидцы не то, не разняли их, но и сняли драку на видео и опубликовали в соцсети, – передает gazeta.ua.

Как видно в ролике, подростки на асфальте колотят друг друга кулаками и ногами, нанося удары даже по голове, рвут волосы. За кадром звучат голоса других девочек, которые “подсказывают”, как лучше драться: тыкать пальцами в глаза, вставать и бить ногами.

В комментариях люди выразили свое возмущение. В частности, отмечают жестокость, с которой девушки набросились друг на друга. А также осуждают автора видео, что не вмешался.

“Автор видео получил массу удовольствия и решил поделиться с окружающими. С его стороны это предел цинизма и подлости, ну а девушки … Грязно, мерзко все это выглядит “, – пишут в сети.

: kriminal.tv