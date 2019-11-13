Даша Астафьева удивила поклонников видео из тренажерного зала

Одна из самых соблазнительных артисток современного украинского шоу-биза Даша Астафьева продемонстрировала фанам, как работает над созданием своего привлекательного тела.

Певица опубликовала видео, на котором в поте лица, трудится над идеальными формами в спортзале. Для тренировок Астафьева выбрала удобный наряд цвета хаки, состоящий из лосин и футболки. Sport-look она дополнила белыми кроссовками.

В подписи к ролику знаменитость пояснила, что именно так выглядит ее «спорт-минутка» с тренером Юрием Красюком, который, к слову, занимается профессиональной подготовкой девушек к соревнованиям в фитнес-бикини.

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Допис, поширений Даша Астафьева (@da_astafieva) 12 Лис 2019 р. о 9:23 PST

: hyser.com.ua