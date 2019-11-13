З`явилися подробиці загибелі українців в Польщі

Стали відомі подробиці про двох загиблих українців, знайдених в Польщі в великому ангарі для зберігання фруктів та овочів, наповненому азотом, без доступу кисню. Інформацію про смерть працівників підприємства, яку оприлюднили польські ЗМІ, підтвердила керівник консульського відділу Посольства України в Варшаві Світлана Криса.

“Поліція повідомила нам про цей випадок. Двоє загиблих у віці 28 і 46 років були родом з Тернопільської області, і вони є родичами: дядько і племінник”, – повідомила Криса.

За її словами, чоловіки легально працювали в Польше. Поліцію про знайдені тіла проінформували в неділю.