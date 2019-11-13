У Житомирі невідомі жорстоко побили та пограбували підприємця

У Житомирі невідомі у балаклавах напали на приватного підприємця і жорстоко побили його прямо на подвір’ї будинку, в якому він мешкає. Про це повідомили у правоохоронних органах.

Подія сталася ввечері. П’ятеро чоловіків у балаклавах зайшли на подвір’я приватного будинку, де напали на господаря – чоловіка 1971 року народження, приватного підприємця, який займається торгівлею м’ясом.

Нападники били господаря руками та камінням. У результаті йому було спричинено черепно-мозкової травми, струс мозку та перлом нижньої щелепи. Після побиття зловмисники відібрали у потерпілого смартфон, ключі від автомобіля та будинку і зникли з місця вчинення злочину.

Потерпілого було госпіталізовано. Правоохоронці розпочали розслідування нападу за статтею “розбій”.