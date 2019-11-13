НАБУ з’ясує скільки фірми з орбіти “Укрбуду” і Кличка могли вкрасти на ремонті Шулявського шляхопроводу

Суд зобов’язав Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) розслідувати закупівлю КП “Дирекція будівництва дорожньо-транспортних споруд Києва” послуг з реконструкції Шулявського шляхопроводу на суму в 1 млрд гривень.

У заяві про скоєння злочину йдеться, що в ході цієї закупівлі глава Київської міськдержадміністрації (КМДА) Віталій Кличко сприяв в отриманні вигоди своєму політичному соратнику (очевидно колишньому главі корпорації “Укрбуд” Максиму Микитасю, на фото зліва). Підрядник афілійований з “Укрбудом”, є версія, що кошти розкрадаються. Незабаром громадськості повинні стати відомі перші результати розслідування.

Як стало відомо KV, НАБУ розслідує діяльність Київського міського голови Віталія Кличка, а також ТОВ “Північно-Український будівельний альянс”(*), ТОВ “Укрбуд Інвест” (**) і ТОВ “Укрбуд Девелопмент” (***) у частині сприяння незаконного збагачення приватних осіб за рахунок коштів бюджету міста Києва (справа №991/455/19).

Так, раніше Вищий антикорупційний суд Києва надійшла скарга якоїсь особи (дані у справі приховані – KV) на бездіяльність НАБУ по факту невнесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР). Заявник просив визнати незаконною бездіяльність уповноваженої особи НАБУ.

Також у зверненні потрібно зобов’язати уповноважена особа НАБУ внести до ЄРДР відомості, викладені в його депутатському зверненні від 18 вересня 2019 року – про вчинені головою КМДА Віталієм Кличко та його підлеглими кримінальних правопорушень, передбачених ст. ст. 364, 368, 368-2, 191 Кримінального кодексу України.

В судовому засіданні особа, яка подала скаргу, і його представник – адвокат Олександр Плаван – скаргу підтримали, посилаючись на викладені у зверненні обставини. Зокрема, у зверненні зазначено, що, використовуючи своє службове становище, Віталій Кличко, який зобов’язаний був вжити заходів щодо врегулювання потенційного конфлікту інтересів, “не тільки не виконав передбачених чинним антикорупційним законодавством вимог щодо врегулювання конфлікту інтересів, а й безпосередньо через своїх підлеглих вчинив дії, спрямовані на сприяння незаконного збагачення приватних осіб за рахунок коштів бюджету міста Києва в особливо великих розмірах”.

Заявник, зокрема, вважає, що Кличко “незаконно сприяв реалізації майнових прав юридичних осіб, пов’язаних з його колишнім політичним соратником, бенефіціаром ТОВ “Укрбуд Інвест” і ТОВ “Укрбуд Девелопмент” (дані у справі приховані, але мова, мабуть, йде про Максима Микитасе – KV)”.

“Глава КМДА, використовуючи своє службове становище, разом зі своїми підлеглими – посадовими особами КМДА та посадовими особами КП “Дирекція будівництва дорожньо-транспортних споруд Києва”(****) протягом тривалого часу здійснюють дії, спрямовані на використання бюджетних коштів міста Києва у завищених розмірах, отримувачем яких є ТОВ “Північно-Український будівельний альянс”. Дана фірма в результаті фіктивного проведення тендерних процедур була залучена до виконання будівельних робіт з реконструкції транспортної розв’язки на перетині проспекту Перемоги і вулиці Гетьмана у Солом’янському та Шевченківському районах міста Києва (Шулявський шляхопровід – KV)”, – йдеться в матеріалах справи.

Витяг з матеріалів справи

Зазначимо, представник НАБУ прибути на судове засідання для розгляду зазначеної скарги не зміг. При цьому він поінформував суд, що за результатами звернення заявника НАБУ вже здійснює досудове розслідування за фактом можливого зловживання службовим становищем посадовими особами КП “Дирекція будівництва дорожньо-транспортних споруд Києва” під час будівництва Шулявського шляхопроводу.

Незважаючи на це, 2 жовтня 2019 року суддя Вищого антикорупційного суду Києва Андрій Бицюк задовольнив вимоги заявника та зобов’язав уповноважених осіб НАБУ внести відомості до ЄРДР за вищевказаною депутатським зверненням від 18 вересня 2019 року.

Нагадаємо, в 2018 році тендер на реконструкцію транспортної розв’язки на перетині проспекту Перемоги з вулицею Гетьмана у Солом’янському та Шевченківському районах Києва виграло ТОВ “Північно-Український будівельний альянс”. Тоді всі думали, що Шулявський шляхопровід відремонтують за 598 млн 499 тис. гривень. Однак, згодом кошторис реконструкції цієї транспортної розв’язки зросла до 1,04 млрд гривень. Як пояснював на початку жовтня 2019 року столичний градоначальник, вартість будівництва самого шляхопроводу практично не змінилася, лише додалися кошти на здійснення суміжних робіт.

Згідно з даними аналітичної системи Youcontrol, ТОВ “Північно-Український будівельний альянс” зі статутним капіталом 46 тис. гривень було засновано в 2007 році. Керує цією компанією Олександр Дорош, а її кінцевим бенефіціаром є Андрій Якусевич. Андрій Вікторович Якусевич, згідно з даними сайту “Посипаки” і численних ЗМІ, раніше був помічником екс-народного депутата і скандально відомого бізнесмена Максима Микитася.

ТОВ “Північно-Український будівельний альянс” у 2018 році фігурувало в скандалі з РК “Покрова”. Тоді суд відмовив Центральному територіальному управлінню капітального будівництва (“ЦТУКБ”) Міноборони будувати зазначений об’єкт, посилаючись на неправильно оформлену документацію. Генпідрядником за задумом повинно було стати ТОВ “Північно-Український будівельний альянс”, а проектувало будівництво ТОВ “Укрбуд Девелопмент”.

ТОВ “Укрбуд Інвест” зі статутним капіталом 50 тис. гривень було засновано в 2014 році. Єдиним його керівником і кінцевим бенефіціаром значиться Віктор Маренич.

ТОВ “Укрбуд Девелопмент” зі статутним капіталом 35 млн 230 тис. гривень було засновано в 2004 році. Керує компанією Олег Майборода. Кінцевими бенефіціарами компанії на сьогодні значаться Євген Дикин і Василь Польовий.

Це ТОВ входить до складу Української державної будівельної компанії “Укрбуд”(*****), яку з червня 2010 року по серпень 2016 року очолював Максим Микитась. Зараз ДСК “Укрбуд” керує Олександр Лятамбор. За даними системи Youcontrol, у вересні 2019 року Микитась Максим ще був пов’язаним з ТОВ “Укрбуд Девелопмент” особою.

Як раніше повідомляла KV, 19 вересня 2019 року Олег Майборода заявив про зміну власників ТОВ “Укрбуд Девелопмент”. За його словами, Микитась Максим вийшов з будівельного бізнесу.

Як в жовтні 2019 року повідомила “Європейська правда”, частки в будівельній фірмі “Укрбуд Девелопмент” придбали топ-менеджер маловідомої компанії Євген Дикин і фермер Василь Польовий. Їм належить по 50% компанії. Розмір внеску в статутний фонд кожного склав 17,6 млн грн.

Безсумнівно, саме про Микитасе йде мова в заяві про скоєння кримінального злочину. Микитась Максим вважається близьким другом і соратником Віталія Кличка – в 2014 році він був депутатом Київради від партії “УДАР”, а в 2017 році журналісти зафіксували їх приліт до Києва одним чартерним рейсом з Італії.

На будівельному ринку кажуть, що після перемоги Володимира Зеленського в президентських виборах, Микитась Максим був просто змушений “відсунутися” від будівельних тим, щоб не дискредитувати ТОВ “Укрбуд Девелопмент” і пов’язані з нею компанії своїм занадто очевидним участю в корупційних схемах. Також ходять чутки про те, що ця група компаній тепер робить упор на продаж своїх недобудованих житлових комплексів (близько 160-ти тільки по Києву та області), так як своїми силами добудувати об’єкти не зможе.

Відзначимо, “Справа про реконструкцію Шулявського мосту” — не перше пов’язане з можливим завищенням вартості будівельних робіт кримінальне провадження, в якому фігурує КП “Дирекція будівництва дорожньо-транспортних споруд Києва”. Нацполиция також веде слідство за фактом будівництва ділянки Великої Кільцевої дороги від вул. Рокоссовського до вул. Богатирської вартістю 325 млн гривень. Ця ділянка дороги (довжиною 1,8 км) не змогли здати в експлуатацію за 3 роки, а витрати на це будівництво до початку 2019 року виросли до астрономічних 1,25 млрд гривень.

Також прокуратура підозрює керівництво цього КП з його підрядником (ТОВ “Еко-буд-трейд”) в масштабних розтратах бюджетних коштів при будівництві Подільського мосту. Слідство встановило, що виплата “Еко-буд-трейд” 444,5 млн бюджетних гривень “пахне” розтратою бюджетних коштів в особливо великих розмірах шляхом завищення вартості робіт і матеріалів.

Нагадаємо, з 9 квітня 2019 року КП “Дирекція будівництва дорожньо-транспортних споруд Києва” офіційно очолює Михайло Харнам (з листопада 2018 року він керував підприємством у ролі в. о. директора). KV раніше писала, що “сходження” на цю посаду бізнесмена з Харкова проходило в досить непрозорому режимі і явно не без допомоги нині вже “полууволенного” заступник голови КМДА Дмитра Давтяна.

Дмитро Давтян – син харківського бізнесмена Олександра Давтяна, одного з лідерів вірменської громади Харкова, власника харківського медіа-холдингу і багатьох об’єктів комерційної нерухомості, екс-голови Харківської міської організації “БПП “Солідарність”. Давтян молодший фактично займався в столиці питання транспорту з 27 вересня 2017 року. 23 вересня 2019 року Віталій Кличко оголосив про звільнення Дмитра Давтяна з КМДА, але чиновник заявив, що йти не збирається. Тим не менш, з 20 вересня 2019 року за питання транспорту у Києві вже відповідає перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

КП “Дирекція будівництва дорожньо-транспортних споруд Києва” знаходиться у підпорядкуванні Департаменту транспортної інфраструктури, який з 1 листопада 2019 року в черговий раз тимчасово очолює “вічний” перший заступник директора цього департаменту Іван Шпильовий. До нього, з 12 серпня 2019 року по 31 жовтня 2019 року цією структурою керував Іван Федоров. З серпня 2017 по грудень 2018 року транспортним департаментом КМДА керував Сергій Симонов. З 25 квітня 2016 року по 25 квітня 2017 року департамент очолював депутат Київради з фракції “Солідарність” Сергій Майзель.