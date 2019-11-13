На перевалі Дятлова знайшли сліди ще одного намету недалеко від місця загибелі

Недалеко від місця загибелі туристів на перевалі Дятлова були знайдені сліди ще одного намету. Як вважають дослідники — слідча група знала про це, але чомусь не включила даний факт матеріали слідства.

Багаторічний дослідник загибелі туристів Олексій Чернишов на перевалі Дятлова вважає, що відкрив завісу таємниці, яка була створена ще в 1959 році. Саме тоді, ймовірно, і стояла на узліссі біля підніжжя перевалу невідома намет. Як повідомляють «Новини Новосибірська», матеріали про цю наметі випадково збереглися в архіві прокуратури свердловської. Однак у самому справі про загибель туристів слідів того, що палатка була знайдена немає. При цьому якого розміру була палата і були на місці установки намету інші предмети або сліди — невідомо також.

«По всій видимості були й інші записи на цю тему, але збереглася лише одна. Коротка телефонограма, де написав «з’ясувати що з другої наметом біля перевалу» «. — розповів Чернишов. На його думку, мабуть, коли прояснилася ситуація справу і вирішено було закрити з мотивуванням «сходження снігової лавини». Хоча ніякої лавини там і бути не могло вважає дослідник.

Сам Чернишов схиляється до версії вбивства туристів невідомими і готовий продовжити розслідування загибелі туристів на перевалі Дятлова. Туристи, загиблі в 1959 році, були довгий час предметом різних конспірологічних теорій, одна з яких — масове вбивство тургрупи Дятлова невідомим спецназом.