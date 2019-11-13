Кожному своє: про злодіїв і героїв при новій владі — політолог

Або про те, як потрібно додатково роздратувала і без того раззадоренное, розжарене і «розірване» громадська думка…

Про це сьогодні розповідає в ФБ політолог Михайло Подоляк.

Маленький, але дуже красномовний приклад. Прямо зараз паралельно проходять дві кримінальні процесу.

В одному з них надзвичайно активне ДБР на повному серйозі пресує… вчорашнього бойового офіцера. Екс-начальника Головного управління розвитку і супроводу мат/забезпечення ЗСУ Дмитра Марченка разом з парочкою таких же бойових підлеглих.

Нібито вони організували закупівлю… поганих бронежилетів і завдали збитків державі на 61 млн грн. Звучить просто приголомшливо).

Хлопці, які самі довго просиділи під справжніми обстрілами, раптом вирішили заощадити на особистій захисту для таких же як вони хлопців. Змовилися, придумали схемарь, особисто організували крисятництво у своїх. І навіть зуміли замаскуватися, все одно залишаючись без грошей.

Але є маленька заковика. Справа в тому, що закупівлі проходять тільки через тендерний комітет МО, де формується ціноутворення та перелік постачальників. І де сидять кілька інших (у всіх сенсах) хлопці.

Але нікому і нічого з комітетчиків не пред’являють. Марченко ж буквально упресовують в Сізо, заявивши арешт на два місяці або заставу… на 76 млн. Більше, ніж сума нібито заподіяної шкоди).

Хоча кожному янтарному Розенблату, якого підозрюють у розкраданні парочки млрд або не менш яскравому «пірамідальному будівельнику» Микитасю з підозрою в 5 млрд заставу встановлюють скромний — пару/трійку непідйомних млн грн.

Справедливість по нашому — вона така).

Таким чином, людини без грошей і без зв’язків у корумпованому середовищі великих політиків показово принижують, ставлять на коліна і роблять ізгоєм. Попутно посилаючи суспільству відповідні прямі меседжі про те, кого тут будуть безжально карати.

Круто. Адже саме Марченко — той корупціонер, який точно тут все розікрав…

Паралельно з цим вже легендарний глава-упитыш легендарного воровського Клондайку під назвою Укроборонпром (де відрами крали буквально всі бажаючі) хтось Букін отримує від НАБУ своє власне підозру.

Але про що вона? Всього лише про те, що мало місце… неправильне декларування.

Тобто, у нього там кишені пухнуть від нетрудових, але бідолаха просто забув «правильно» все це узаконити). І тому змушений буде заплатити деякий несуттєвий штраф.

По суті, це і є чиста профанація, яка обов’язково приведе нас до чергової трагедії. Тому що Укроборонпром — це досі солодке місце, де власне і відбуваються всі ключові тіньові схематозы. Але замість реального аудиту та реальних строків злодіям — грайливий такий закид в невірному декларування.

Але ось офіцери, які формально підписували папери після тендерних і оборонпромовских — це злодії. Чи Не занадто незграбно? І все у нас адекватно в новому «датському королівстві»?

Або завдання й полягає в тому, щоб як можна швидше розлютити суспільство безглуздими діями?..