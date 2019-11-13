На Одещині 26-річний чоловік намагався зґвалтувати дитину

В Одеській області до семи років позбавлення волі засудили чоловіка за спробу зґвалтування неповнолітньої дівчини. Про це повідомили у відділі комунікації ГУНП в області.

Так, у місті Подільськ на Одещині пізно ввечері наприкінці березня, коли дівчина поверталася додому, невідомий схопив її за шию, повалив на землю і спробував вступити у статеві зносини. Наміри зловмисник не довів до кінця, бо заклики про допомогу потерпілої почули перехожі.

Правопорушником виявився 26-річний місцевий житель, який у 2012 році був судимий за аналогічне правопорушення – з місця злочину втік, але поліцейські його розшукали та заарештували.

На суді чоловік своєї провини не визнав, ніби нічого не пам’ятав через сильне алкогольне сп’яніння, проте зібрані правоохоронцями докази, в тому числі – висновок судово-психіатричної експертизи, згідно з яким у момент вчинення злочину він повною мірою усвідомлював свої дії та керував ними, дали суду всі підстави визнати фігуранта винним. За замах на зґвалтування подільчанина засудили до семи років ув’язнення.