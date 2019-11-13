Повінь – зміна системи

Menu
Close

На Одещині 26-річний чоловік намагався зґвалтувати дитину

13.11.2019

В Одеській області до семи років позбавлення волі засудили чоловіка за спробу зґвалтування неповнолітньої дівчини. Про це повідомили у відділі комунікації ГУНП в області.

Так, у місті Подільськ на Одещині пізно ввечері наприкінці березня, коли дівчина поверталася додому, невідомий схопив її за шию, повалив на землю і спробував вступити у статеві зносини. Наміри зловмисник не довів до кінця, бо заклики про допомогу потерпілої почули перехожі.

Правопорушником виявився 26-річний місцевий житель, який у 2012 році був судимий за аналогічне правопорушення – з місця злочину втік, але поліцейські його розшукали та заарештували.

На суді чоловік своєї провини не визнав, ніби нічого не пам’ятав через сильне алкогольне сп’яніння, проте зібрані правоохоронцями докази, в тому числі – висновок судово-психіатричної експертизи, згідно з яким у момент вчинення злочину він повною мірою усвідомлював свої дії та керував ними, дали суду всі підстави визнати фігуранта винним. За замах на зґвалтування подільчанина засудили до семи років ув’язнення.

Читайте також:   У поліції розповіли про напад на представника "Нацкорпусу"
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *