В’ятрович став народним депутатом від фракції Порошенко

Екс-керівник Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович став народним депутатом Верховної Ради від фракції «Європейська солідарність». Про це він повідомив у Facebook.

За його словами, він йде в політику заради того, щоб Україна стала процвітаючою країною.

Він мріє, що всі діти в країні будуть говорити українською мовою і знати історію, яку не спотворили за кордоном.

В’ятрович запевнив, що не піде ні на які компроміси щодо національних інтересів.

«Нехай зміни будуть українськими! Йду, щоб будувати український світ і зупиняти «російський світ», — додав він.