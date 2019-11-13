Хто такі Світлана Кондзеля з ОП і Вікторія Ліснича, яких затримали на хабарі в $300 тис

12 листопада детективи НАБУ затримали керівницю однієї з головних департаментів Офісу президента відразу після отримання хабара розміром 150 тисяч доларів. За словами детективів, це була перша частина хабара за лобіювання потрібну людину на посаду заступника голови правління НАК «Нафтогаз України».

Офіційно ім’я співробітниці Офісу президента в НАБУ і САП не розкривають. Проте підкреслили, що разом з нею затримали спільницю, яка раніше працювала в Міністерстві культури.

За інформацією журналістів, головна «героїня» цієї історії — Світлана Кондзеля, директор департаменту забезпечення доступу до публічної інформації Офісу президента. Друга учасниця скандалу – колишня заступниця міністра культури Вікторія Ліснича.

Детальніше про затримання ви можете прочитати за посиланням.

Що відомо про Світлані Кондзеле

Світлані Кондзеле 45 років, родом вона з Львова. Вища юридична освіта Кондзеля отримала у Львівській комерційній академії, також вчилася в Українському державному університеті фінансів та міжнародної торгівлі (спеціальність — міжнародне право) і Академії державного управління при президентові.

Чиновниця заміжня, її чоловіка звуть Валентин Машуков. Чоловік володіє компанією «Лючі», яка займається оптовим продажем меблів. Сім’я виховує сина Івана.

За роки своєї кар’єри Кондзеля працювала юрисконсультом в компанії «Біт-Сервіс», головою відділу Держуправління охорони навколишнього середовища у Львівській області, а також в Держкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

З 2009 року Світлана Кондзеля працювала в Адміністрації Президента. За цей період займала наступні посади:

консультанта секретаріату служби з представництва інтересів президента в судах України

помічниці в службі політичного та ситуативного аналізу

консультанта відділу взаємодії з органами виконавчої влади.

А з 2014 року – в департаменті забезпечення доступу до публічної інформації.

Згідно декларації про доходи, чиновниця володіє двома квартирами – в селі Крюківщина під Києвом площею 86 квадратних метрів і у Львові площею 114 квадратних метрів. Її чоловік декларує земельну ділянку площею 2200 квадратних метрів та житловий будинок площею 47,7 квадратних метрів в селі Іванівка.

Пересувається Кондзеля на автомобілі Renault Latitude 2011 року випуску (вартість – 204 тисячі). Чоловік, згідно декларації, машини не має.

За минулий рік чиновниця заробила 610 тисяч гривень, її чоловік – 83 тисячі гривень.

Згідно з документом, ніяких заощаджень дружини не мають.

На своїй сторінці у Facebook чиновниця активно постить селфи, фото з відпочинку в Туреччині та результати тестів на кшталт «Яка робота підходить вашій особі?».

Кажуть в Києві накрапувати дощ, туман та +11😜

Gepostet von Світлана Кондзеля am Freitag, 25. Oktober 2019

Сказати, що я здогадувалась, це нічого не сказати😂😂😂

Gepostet von Світлана Кондзеля am Donnerstag, 7. November 2019

Що відомо про Вікторії Лісничої

Другий фігурантці справи Вікторії Лісничої 41 рік, родом вона з Кіровоградської області. Вищу освіту здобула в Київському медичному університеті. Пізніше навчалася в Київському економічному університеті на юриста.

З 2001-2005 р. була лікарем-кардіологом в Інституті серцево-судинної хірургії імені М.Амосова.

У період з 2002 по 2006 рік була депутатом Шевченківської районної ради в Києві, кілька років очолювала управління охорони здоров’я Шевченківської райадміністрації.

У 2007 році працювала в одній із структур Міністерства фінансів, потім декілька років займала посаду заступника директора Інституту серцево-судинної хірургії ім. Амосова.

В 2010 році перейшла в Міністерство культури. Через два роки міністр Кулиняк призначив чиновницю на посаду генерального директора заповідника Києво-Печерська Лавра.

Влітку того ж року Лісничу звинуватили в незаконних звільнень, хабарництві і махінації з документами. У результаті жінка потрапила в лікарню з серцевим нападом, а через деякий час її звільнили.

З 2013 по 2014 вона працювала віце-президентом Європейської економічної палати торгівлі.

З 2014 року – співзасновник і керівник Міжнародного дипломатичного ради в Україні.

На своїй сторінці у Facebook Ліснича публікує селфи і філософські роздуми, а також систематично ділиться постами жіночого клубу «За сімейні цінності».



