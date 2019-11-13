На Чернігівщині чоловік намагався зґвалтувати жінку на кладовищі

Увечері 12 листопада оперативники Ніжинського відділу поліції затримали 49-річного чоловіка при спробі зґвалтування жінки на кладовищі у селі Талалаївка Чернігівської області. Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП у Чернігівській області.

Так, близько шостої вечора зловмисник проїжджав повз зупинку громадського транспорту у Талалаївці, помітив жінку та запропонував їй підвезти до пункту призначення. Вона погодилася сісти в автомобіль до незнайомця. Спочатку водій узявся погрожувати жінці та відкрито заволодів її грошима, а потім звернув з дороги у бік кладовища. Там він спробував зґвалтувати жінку неприроднім способом, але зробити це йому завадили поліцейські.

На появу правоохоронців зловмисник явно не очікував. Він чинив опір при затриманні та травмував одного із оперативників. Зрештою зловмисника затримали. Виявилося, що це житель одного із сіл району, який у звичайному житті має родину та ніколи не потрапляв у поле зору правоохоронців.

В автомобілі зловмисника поліцейські знайшли маску та балаклаву, за допомогою яких чоловік намагався приховувати своє обличчя.

Поліція відкрила кримінальні провадження за статтями “зґвалтування”, “грабіж” та “опір працівнику поліції”. Максимальна санкція покарання – позбавлення волі на строк до шести років. За підозрою у вчиненні низки злочинів чоловіка затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та поміщено до ізолятора тимчасового тримання.

У співробітників Ніжинського відділу поліції була інформація про аналогічні злочини в районі, тож нині правоохоронці перевіряють затриманого чоловіка на причетність до них. Триває досудове розслідування.