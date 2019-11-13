Викрадали людей і влаштовували тортури: в Києві спіймали небезпечну банду

Працівники поліції викрили в Києві групу злочинців, які причетні до низки тяжких злочинів – катувань та викрадень, зловмисникам вже оголошено про підозру.

Про це повідомляє відділ комунікацій Департаменту внутрішньої безпеки НПУ.

Затримані виявилися киянами, які не працюють та ведуть “аморальний спосіб життя”, постійно вживаючи наркотики та алкоголь.

Один з фігурантів – чоловік 32 років, був викритий патрульними у Києві, він був у стані сп’яніння за кермом Bentley. Він почав поводитися агресивно, завдав тілесних ушкоджень інспектору. Було виявлено, що його брати 35 та 36 років викрали у Києві цілу сім’ю, жінку били і катували, вимагаючи 20 тисяч доларів, що вона нібито вкрала раніше. Киянка опинилася в лікарні.