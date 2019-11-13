Дві дитини померли в Артеку в Криму. Керівництво табору мовчить

Дівчинку з Махачкали, яка відпочивала в дитячому центрі Артек в анексованому Криму, знайшли мертвою після нічного сну.

За фактом смерті дитини порушено кримінальну справу. Причини з’ясовуються. Слідчі мають намір допитати коло осіб серед вихованців та працівників табору, щоб відновити всі події, які передували трагедії.

Керівництво табору і батьки дівчинки поки не коментують ситуацію.

До слова, це не перша смерть дитини в Артеку. 11 жовтня з табору в ялтинську міську лікарню № 1 з попереднім діагнозом пневмонія був доставлений 12-річний хлопчик, який приїхав на відпочинок в Крим із Санкт-Петербурга. Через кілька годин він помер.