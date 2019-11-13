Меган Маркл вышла в свет в образе принцессы Дианы (фото)

Меган Маркл ошарашила внешностью во время национального мероприятия

Несколько дней назад в Великобритании прошел Национальный день памяти павших солдат, на котором присутствовала Меган Маркл

На мероприятие герцогиня Сассекская явилась в наряде, которым отдала дань почтения погибшей принцессе Диане, пишет Рoliteka.net.

Известно, что Меган иногда обращается к стилю свекрови, который ее вдохновляет.

В этот раз супруга принца Гарри выбрала черный тотал-лук из пальто с поясом Stella McCartney и широкополой шляпы Stephen Jones. Этот образ привлек внимание журналистки Джо Эллисон, которая опубликовала соотвествующие фото Леди Ди и Меган Маркл. По мнению представителя СМИ, превзойти Диану у Меган все же не получилось.

: politeka.net