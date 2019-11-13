Керівників Нацбанку спіймали на незаконних польоти бізнес-класом

Аудитори Рахункової палати зловили керівників Нацбанку на незаконних поїздках бізнес-класом за державний рахунок. Вони з’ясували, що голова НБУ Яків Смолій та його заступник Олег Чурий в ході відрядження в Китай (Пекін) з 8 по 11 грудня 2018 року витратили на комфортний переліт за 107,1 тис. грн кожен.

Про це йдеться у звіті РП з перевірки Національного банку №28-2.

Рахункова палата з’ясувала, що в обидві сторони чиновники летіли з пересадкою через Мюнхен. Так вона довела порушення діючої нормативної бази. Оскільки подорожі бізнес-класом можна нацбанківці лише при тривалих прямих (без пересадки) польотах.

«Відповідно до вимог пункту 2.7 додатка 9 до Положення №717-рш відшкодування витрат на проїзд за кордон повітряним транспортом за квитками бізнес-класу голові НБУ та його заступникам, членам Ради здійснюються у разі тривалого перельоту — понад 5 годин без пересадок», — йдеться в документі СП.

Притягнуті чи відповідальні особи за це порушення — аудитори не вказали.