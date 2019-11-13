Так виглядає смерть: у Києві працівники “швидкої” залишили померлу жінку на лавочці

У дворі багатоповерхівки на вулиці Жолудєва в Києві працівники швидкої допомоги залишили померлу бабусю на лавочці, прикривши їй обличчя газетою. Про це повідомили на сторінці dtp.kiev.ua в соцмережі Facebook.

Обурливий інцидент стався в столичному районі Борщагівці. Бригада швидкої допомоги після констатації смерті раптово померлої у дворі літньої жінки залишила її на лавочці до приїзду поліції.

“Поруч дитячий майданчик, де спокійно гралися мама із сином. В 5 метрах!!! Але, с*ка, бісить то, що підійшли якісь 2 лахудри і скинули її на землю. Можливо думали, що п’яна. Ось так виглядає смерть в Україні”, – написала в соцмережі мешканка сусіднього будинку, що стала свідком цього випадку.

За її словами, поліція не приїжджала понад годину. Поруч із покійною весь час перебуває собачка. “Борщагівський Хатіко”, – прокоментувала авторка поста.