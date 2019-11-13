Начальника Полтавської митниці судитимуть за хабар у 4 тис. доларів

До суду скеровано обвинувальний акт щодо начальника Полтавської митниці Державної фіскальної служби, підозрюваного в одержанні неправомірної вигоди у сумі 4 тисячі доларів США. Про це повідомляє прес-служба ДБР.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за гроші посадовець проконсультував підприємців щодо того, як визначити більш вигідну для них ставку мита для нарахування платежів при митному оформленні товарів.

Його дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання службовою особою неправомірної вигоди у великому розмірі або вчинене службовою особою, яка займає відповідальне становище).

У разі доведення вини митнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю, з конфіскацією майна.