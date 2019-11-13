Кандидат від «Євросолідарності» Бойко пояснила, чому поступилася місце в Раді В’ятровичу

Член наглядової ради НАК «Нафтогаз України» Наталія Бойко, яка повинна була отримати депутатський мандат після складання повноважень нардепом від «Європейської солідарності» Іриною Луценко, розповіла, що відмовилася від мандата для продовження роботи в енергетичній сфері. Про це вона пише на своїй сторінці в Facebook.

За її словами, протягом останніх 10 років вона професійно розвивається в енергетичній сфері, тому вона має намір продовжити свою подальшу роботу в цьому полі діяльності. Таке рішення вона прийняла давно і для її колег це не було новиною».

«Ми тільки на дуже ранньому етапі реформування енергетичних ринків. Ми ще не завершили реформу державних компаній. Тільки почали напрацювання спільного плану для енергетики та клімату. Нам ще потрібно знайти ефективні механізми для досягнення енергетичної незалежності», — зазначила Бойко.

Вона підкреслила, що Україні ще доведеться відстоювати своє місце в геополітичній грі, в тому числі в боротьбі проти трубопоровода «Північний потік-2».

«Я відчуваю, що можу зараз бути більш корисною у впровадженні цих ключових змін, допомагаючи в реформах. Тут я зараз можу бути більш ефективною і далі професійно розвиватися у сфері енергетики», — додала Бойко.

Вона доповнила свій пост фотографією біля будівлі Центральної виборчої комісії. Бойко зазначила, що вчора, 12 листопада, о 17.30 вона внесла до ЦВК заяву про відмову від мандата народного депутата.

Нагадаємо, що напередодні народна обраниця від «Європейської солідарності» Ірина Луценко достроково припинила депутатські повноваження. За словами її чоловіка, вона пережила «серйозну проблему з серцем».

Замість Ірини Луценко в Раду повинна була зайти Наталія Бойко, яка була під номером 24 у виборчому списку партії Петра Порошенко «Європейська солідарність», але замість неї мандат отримає екс-глава Інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович.

11 вересня 2019 року Бойко була обрана членом наглядової ради НАК «Нафтогаз України».