В’ятрович став Бетменом і пообіцяв знищити російський світ – Добкін вибухнув образами

Новоспечений депутат Верховної Ради Володимир В’ятрович, який раніше став об’єктом розіграшу від Джокера, має намір розпочати активну боротьбу з російським світом.

«Йду в політику, щоб будувати український світ і зупиняти «російський світ», — написав В’ятрович на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook коли дізнався, що саме він увійде у ВР замість котра склала депутатські повноваження Ірини Луценко.

Після цього в записі В’ятровича з’явилося безліч публікацій на підтримку політика, а журналіст Сергій Громенко і зовсім придумав йому новий імідж.

«Раді потрібен герой. Вятмен. Початок», — написав він, намалювавши на фотографії В’ятровича маску Бетмена.

Втім, плани В’ятровича явно не припали до душі Михайлу Добкіну.

«У складі цієї ради не вистачало тільки В’ятровича. З його приходом скринька зачинився. Тепер всі щури в одному відхожому місці», — написав політик.

«Нащадки Шарикова в ролі викривачів нащадків Сталіна і Берії, виглядають смішніше свого знаменитого пращура. ДБЛЫ БЛДЪ», — згодом додав Добкін.