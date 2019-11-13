Газпром не ризикнув розміщувати євробонди з-за можливих «атак» Нафтогазу

Російська компанія «Газпром» відмовилася розміщувати євробонди у швейцарських франках з-за ризику втратити гроші у випадку «атак Нафтогазу України». Про це повідомляє Інтерфакс з посиланням на інформоване джерело.

За його словами, займалися угодою юристи не змогли гарантувати, що залучені кошти не будуть втрачені. Разом з тим можливість розміщення євробондів як і раніше зберігається, так як нова програма підготовлена і для неї є всі необхідні документи.

Так, в кінці листопада російський монополіст повинен випустити звіт за три квартали за МСФЗ. Співрозмовник зазначив, що для цього потрібно оновлення емісійних документів до розміщення і в цьому випадку компанія вже не вийде з новими бондами до кінця 2019 року.

8 листопада «Газпром» опублікував матеріали нової програми бондів нової SPV Gaz Finance PLC з лімітом до 30 млрд євро, включаючи оновлений інформаційний меморандум.

Нагадаємо, в лютому 2019 року суд Люксембургу заборонив ряду компаній і банків, включаючи емітента євробондів «Газпрому» Gaz Capital Sa, робити платежі на користь компанії. Рішення означає, що будь-яка операція може бути заарештована на користь «Нафтогазу».