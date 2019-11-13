Романенко розвіяв міфи про «сакральної української землі»

Керівник політичних програм Українського інституту майбутнього Юрій Романенко висловив свою думку в питанні «чому не можна продавати землю» в Україні.

Про це він повідомив у своєму відеокоментарі на YouTube.

«По 112 Каналу показують шалених бабок, які аргументують чому не можна продавати землю. Оптимально на їхню думку, щоб землю всім роздали і навіть, якщо вона її не обробити, то щоб воно просто було. «Ми народилися, батьки прадіди, ми хочемо, щоб наші діти і нашим онукам, правнукам земля була». Такий набір нескладного бурмотіння видає канал Медведчука. Це бурмотіння — суть несвідомого нашого могутнього народу», — зазначив Романенко.

На його думку, «ніхто працювати на землі не хоче, села стоять порожні, мільйони втекли за кордон, бо не можуть прогодуватися з допомогою найбагатших чорноземів, тому орють на польських фермерів, які можуть купити і продати свою землю, «онуки і правнуки» поголовно мріють виїхати за кордон, сидіти в інеті і викладати фотки в Инстаграме».

«Однак жах від продажу землі транслюється на інше «очумелое» населення, яке взагалі ніякого відношення до тієї землі не має і мати не буде. Найсмішніше, що незалежно від того, чи дозволять продаж землі чи ні, життя очманілих ніяк не зміниться. Тому що для того, щоб добре жити, треба перестати бути «очумелыми». Включати мізки, думати, задавати запитання, читати книжки, вчити дітей читати книги, перестати жити в стані свята цілий рік, робити висновки зі своїх та чужих помилок. Але це не про «очманілих». Тому взагалі немає сенсу перейматися їхньою долею», — пояснив Романенко.

Він вважає, що яке б не прийняли рішення, життя українців буде такою ж.

«Звідси дивіться на це, як на цирк, якщо дружите з головою. Перейматися проблемами циркової групи абсолютно ірраціонально. Зараз на кожному телеканалі потрібно ставити мішок землі, щоб всі фанати мораторію на продаж тут же «жерли» її кілограмами, щоб довести, яка вона смачна і корисна. Кажеш, що наша земля свята і сакральна — «жри» її», — порадив Юрій Романенко всім телеканалам, вещающим програми проти відкриття ринку землі в Україні.