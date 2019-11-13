Фарерські острови чекають волонтуристов на суботник

Останнім часом острови, розташовані між Ісландією і Норвегією і знаходяться під юрисдикцією Данії, стали досить популярним туристичним напрямком.

Однак нещодавно на національному туристичному сайті Фарерських островів з’явилося оголошення: «Закрито на технічне обслуговування, відкрите для волонтуризма». Крім того, там вказані дати, коли всі тутешні туристичні об’єкти одночасно закриються для відвідування.

Експрес-інформація по країні

Данія – держава в Північній Європі.

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Столиця – Копенгаген

Найбільші міста: Копенгаген, Орхус, Оденсе

Форма правління – Конституційна монархія

Територія – 43 094 км2 (130-я в світі; без урахування Гренландії і Фарерських островів)

Населення – 5,57 млн чол. (110-я в світі)

Офіційна мова – датська

Релігія – лютеранство

ІЛР – 0,923 (4-я в світі)

ВВП – $342,3 млрд (34-я в світі)

Валюта – датська крона

Межує з Німеччиною

Місцева влада втомилися від того, що гості островів поводяться, немов на нескінченній вечірці: обожнюють веселитися, але не люблять прибирати.

Пілотний проект викликав бум серед добровольців

У цьому році тут апробували пілотний інноваційний проект, суть якого – залучити зарубіжних гостей на громадських засадах до прибирання островів.

Було прийнято рішення – час від часу закривати основні туристичні визначні пам’ятки. Найближчими днями, коли це станеться, – вихідні 16-17 квітня 2020 року. Готелі, звичайно, будуть відкриті, а міжнародні авіарейси ніхто не скасує.

Але бажаючі відвідати в ці дні Фарерські острови можуть увійти в число 100 добровольців, які приведуть в порядок цей мальовничий архіпелаг.

Цікаво, що під час реалізації пілотного проекту заявки на участь у прибиранні островів подали тисячі волонтуристов. Тому туристичний сайт архіпелагу сьогодні радить добровольцям скоріше заносити себе в список.

В пілотну групу добровольців входили мандрівники з Мексики, Ізраїлю, Австралії, Китаю і США. А оскільки перший досвід виявився успішним, було вирішено і надалі влаштовувати вихідні від туристів в традиційному розумінні цього слова.

За даними туристичного відомства Фарерських островів, число відвідувань архіпелагу за останні кілька років збільшилася на 10 відсотків.

За матеріалами CNN

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