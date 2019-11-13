Фарерські острови чекають волонтуристов на суботник

Останнім часом острови, розташовані між Ісландією і Норвегією і знаходяться під юрисдикцією Данії, стали досить популярним туристичним напрямком.
Однак нещодавно на національному туристичному сайті Фарерських островів з’явилося оголошення: «Закрито на технічне обслуговування, відкрите для волонтуризма». Крім того, там вказані дати, коли всі тутешні туристичні об’єкти одночасно закриються для відвідування.
Експрес-інформація по країні
Данія – держава в Північній Європі.
Прапор
Герб
Столиця – Копенгаген
Найбільші міста: Копенгаген, Орхус, Оденсе
Форма правління – Конституційна монархія
Територія – 43 094 км2 (130-я в світі; без урахування Гренландії і Фарерських островів)
Населення – 5,57 млн чол. (110-я в світі)
Офіційна мова – датська
Релігія – лютеранство
ІЛР – 0,923 (4-я в світі)
ВВП – $342,3 млрд (34-я в світі)
Валюта – датська крона
Межує з Німеччиною
Місцева влада втомилися від того, що гості островів поводяться, немов на нескінченній вечірці: обожнюють веселитися, але не люблять прибирати.
Пілотний проект викликав бум серед добровольців
У цьому році тут апробували пілотний інноваційний проект, суть якого – залучити зарубіжних гостей на громадських засадах до прибирання островів.
Було прийнято рішення – час від часу закривати основні туристичні визначні пам’ятки. Найближчими днями, коли це станеться, – вихідні 16-17 квітня 2020 року. Готелі, звичайно, будуть відкриті, а міжнародні авіарейси ніхто не скасує.
Але бажаючі відвідати в ці дні Фарерські острови можуть увійти в число 100 добровольців, які приведуть в порядок цей мальовничий архіпелаг.
Цікаво, що під час реалізації пілотного проекту заявки на участь у прибиранні островів подали тисячі волонтуристов. Тому туристичний сайт архіпелагу сьогодні радить добровольцям скоріше заносити себе в список.
В пілотну групу добровольців входили мандрівники з Мексики, Ізраїлю, Австралії, Китаю і США. А оскільки перший досвід виявився успішним, було вирішено і надалі влаштовувати вихідні від туристів в традиційному розумінні цього слова.
За даними туристичного відомства Фарерських островів, число відвідувань архіпелагу за останні кілька років збільшилася на 10 відсотків.
За матеріалами CNN
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