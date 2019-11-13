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У Вінниці на гарячому спіймали студента-наркодилера

13.11.2019

У Вінниці на збуті амфетаміну попався студент одного з університетів міста. Юнака затримали на гарячому, повідомили в прес-службі місцевої поліції. Юнакові загрожує до 10 років позбавлення волі

Хлопця копи помітили 12 листопада на вулиці Василенка. Він підозріло поводився: помітно нервував, озирався, а побачивши екіпаж поліції, прискорив крок. У нього вилучили 23 різнокольорові пакети з амфетаміном.

Юнак виявився 21-річним жителем села Черемошне. Він вчиться в одному з університетів і живе в орендованій квартирі. Хлопець показав поліцейським 27 схованок з “товаром”. За його словами, наркотики він купував через Telegram, а потім фасував їх і перепродував шляхом “закладок”. Клієнтів він шукав теж через інтернент-магазини в Telegram.

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