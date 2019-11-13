В сети посмеялись над молодым двойником ДиКаприо

Сеть взбудоражили необычные фотографии резко помолодевшего Ди Каприо.

Ряд снимков облетел сеть, причем на них видно, что кадры сделаны недавно, а человек на фото ну просто вылитая копия Леонардо.

Немногим позже все встало на свои места, ведь выяснилось, что Ди Каприо не делал себе пластику и не пользовался каким-то фильром для создания фото. На снимках просто был другой человек – швед Конрад Аннеруд.

Конрад значительно моложе своей знаменитой копии – ему всего 21. Как известно Аннеруд занимается музыкой, а также подрабатывает барменом. Несмотря, на казалось фантастическую схожесть с Леонардо, Конрад не очень этому рад, хоть факт повышенного внимания к его персоне ему немного льстит.

В последнее время Instagram Конрада становится все более популярным. Несмотря на довольно обычный контент, уникальная внешность шведа обеспечила ему уже более 150 тыс. человек подписчиков.

По словам Конрада, очень странно, когда тебя называют Лео и путают с актером, но быть на него похожим шведу все равно нравится, ведь, по его мнению, Ди Каприо очень красив.

Помимо путаницы в интернете, Конрада могут спутать со знаменитым актером и в жизни. Так, к примеру, было, когда он отдыхал в Италии и тогда за ним буквально толпами следовали люди, которые просили автограф и совместный снимок.

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Допис, поширений Konrad Annerud (@konradannerud) 25 Кві 2019 р. о 5:31 PDT

: akcenty.com.ua