Зеленського просять офіційно визнати «ДНР» і «ЛНР» терористичними організаціями

На офіційному сайті президента Володимира Зеленського з’явилася петиція з вимогою визнати псевдореспублики «ДНР» і «ЛНР» терористичними організаціями.

Петицію №22/075364-еп оприлюднив минулого тижня автор на ім’я Юрій Гірченко. Він пише, що у зв’язку з масовими вбивствами українців, вчиненням терористичних актів проти громадян України та інших країн, зокрема Нідерландів та Індонезії, «ДНР» і «ЛНР» повинні бути офіційно визнані терористичними організаціями.

Станом на 14.30 середовища, 13 листопада, петиція набрала 2 690 тис. підписів. Для розгляду її президентом необхідно мінімум 25 тис. підписів. Збір голосів триватиме ще 53 дні.