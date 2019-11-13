«Спеціально для бика Бужанського з Дніпра»: Фаріон жорстко звернулася до скандального члена «Слуги народу»

На своєму YouTube-каналі мовознавець, народний депутат України VII скликання від «Свободи» Ірина Фаріон жорстко звернулася до скандального члена «Слуги народу» Максу Бужанскому із-за української мови.

Фаріон зазначила на українофобські висловлювання парламентарія та спроби боротьби з українською мовою. «Чого так взъерепенился цей Бужанський, що став захищати російську мову в Україні? Так ось, спеціально для бика Бужанського з Дніпра: російська мова в Україні – це мова окупанта, це мова маргіналів, це мова «совка», це відрижка СРСР! І я розумію, чому бик Бужанський так захищає мову «совка». Тому що він людина давно минулого часу, який залишився в радянській імперії зла», — зазначила Фаріон.

Як вважає Ірина, це пояснює завзяті спроби Бужанського захистити радянський пропагандистський концепт Великої вітчизняної війни і оббрехати ОУН і УПА. «Адже фокусом совкового мислення, дрімучого, тупого, примітивного, залежного і нікчемного, є мова Москви, російська мова. З такими, як Бужанський, і говорити нічого. Їм просто кляп в рот вставити треба! Тому що іншої мови вони не розуміють!» – гнівно висловилася вона. «Там, де російська мова – там війна. Це загроза українській державі! Там, де російська мова – там залежність українців, там ніякої перспективи для розвитку української держави. Там, де російська мова – там немає України. Там просто країна, країна слуг чужих народів. Ти наздогнав Бужанський, бик дурний?!» – додала Фаріон, звертаючись особисто до одіозного нардепа від «Слуги народу».

