У Києві боржник обстріляв працівників банку: поранено чоловіка

У Києві у середу, 13 листопада, чоловік під час конфлікту на вулиці Лисківській поранив із травматичної зброїпредставника банку. Потерпілий отримав непроникаюче поранення ноги. Про це повідомляє пресслужба столичного главку Національної поліції.

“На спецлінію 102 надійшло повідомлення від киянина про те, що невідомі намагаються виламати двері його квартири на вулиці Лисківській. А потім надійшло повідомлення про стрілянину за вищевказаною адресою. На момент приїзду правоохоронців двері квартири були відчинені, а всередині приміщення знаходилося п’ятеро представників банку і власник оселі”, – йдеться у повідомленні.

За даними поліції, представники банку прийшли за місцем проживання киянина з метою перевірки майна, яке стало власністю банку через несплату за кредитом. Господар будинку, побачивши “непроханих” гостей, дістав травматичний пістолет для відстрілу гумовими кулями і зробив два постріли. Одна куля потрапила одному з чоловіків в ногу. З непроникаючим пораненням каретою швидкої медичної допомоги постраждалого госпіталізували.