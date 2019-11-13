Сам пропонував садити: у Раді спіймали ще одного кнопкодава

Народний депутат від фракції «Опозиційна платформа – За життя» Василь Німченко попався на кнопкодавстві на пленарному засіданні Верховної Ради у вівторок, 12 листопада.

Факт порушення зняли на відео журналісти руху «Чесно»

Відзначається, що Німченко натиснув кнопку за іншого народного депутата під час голосування за законопроект «Слуги народу» щодо вдосконалення сфери вищої освіти. Він став одним з 5 членів «ОПЗЖ», які підтримали проект.

Найімовірніше, як свідчить схема розсадки нардепів, Німченко голосував за свого колегу Тараса Козака.

Примітно, що Німченко є співавтором законопроекту №1127 про кримінальну відповідальність за кнопкодавство. У ньому, зокрема, пропонується позбавлення волі на термін до 2 років за повторне неперсональне голосування. Коли Рада голосувала за вказаний проект, Німченко на засідання не з’явився.

При цьому, за даними активістів, для Німченко це вже не перше кнопкодавство: нардеп не рідше одного разу порушив процедуру особистого голосування у Верховній Раді 8-го скликання.