Повінь – зміна системи

Menu
Close

Карма грабіжників: В окупованому «Артеку» на аннексированном Крим за місяць померли дві дитини

13.11.2019

Дівчинку з країни-агресора знайшли мертвим після нічного сну



У захопленому російськими агресорами дитячому центрі «Артек», який знаходиться на тимчасово окупованому Росією Криму, померла 15-річна дівчинка окупантів з Махачкали, повідомляє «Крим. Реалії«.

За фактом смерті 15-річної дівчинки порушено кримінальну справу. Коментарі керівництва табору, а також батьків дівчинки відсутні.

Як зазначило видання, це не перша смерть дитини в захопленому таборі. Так, 11 жовтня з «Артеку» в ялтинську міську лікарню № 1 з попереднім діагнозом «пневмонія» був госпіталізований 12-річний хлопчик, який прибув на відпочинок з російського Санкт-Петербурга. Через кілька годин дитина окупантів помер.

Читайте також:   Internet Explorer знищено: як інженери YouTube «вбили» застарілий браузер
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *