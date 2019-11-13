Карма грабіжників: В окупованому «Артеку» на аннексированном Крим за місяць померли дві дитини

Дівчинку з країни-агресора знайшли мертвим після нічного сну







У захопленому російськими агресорами дитячому центрі «Артек», який знаходиться на тимчасово окупованому Росією Криму, померла 15-річна дівчинка окупантів з Махачкали, повідомляє «Крим. Реалії«.



За фактом смерті 15-річної дівчинки порушено кримінальну справу. Коментарі керівництва табору, а також батьків дівчинки відсутні.



Як зазначило видання, це не перша смерть дитини в захопленому таборі. Так, 11 жовтня з «Артеку» в ялтинську міську лікарню № 1 з попереднім діагнозом «пневмонія» був госпіталізований 12-річний хлопчик, який прибув на відпочинок з російського Санкт-Петербурга. Через кілька годин дитина окупантів помер.