«Відразу буду бити в е**ло!» Майбутній нардеп В’ятрович показав «привітання» Бужанського від «Джокера»

Колишній директор Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович заявив, що отримав повідомлення з «погрозами» нібито від нардепа з фракції «Слуга народу» Максима Бужанського.

Про це В’ятрович написав на своїй сторінці в Facebook у вівторок, 12 листопада, опублікувавши відповідний скріншот. Незабаром анонімний пранкер «Джокер» в Telegram зажадав від політика вибачень і показав фото, які доводять, що СМС відправив він.

Інцидент стався після того, як стало відомо, що В’ятрович стане народним депутатом Верховної Ради поточного скликання (за списком партії «ЄС»), так як Наталя Бойко стала радником прем’єр-міністра Олексія Гончарука.

«Привітання від депутата Бужанського», – написав новоспечений нардеп під знімком СМС від невідомого номера, але з зображенням «слуги народу».

«Джокер-Бужанський» написав, що нібито «відразу буде бити в е**ло», якщо його майбутній колега буде вдаватися до провокацій і «відкриє рот» в бік «слуги народу».

Повідомлення з «погрозами»

facebook.com/volodymyr.viatrovych

Сам нардеп від президентської партії спростував цю інформацію на своєму Telegram-каналі, пояснивши, що це не його номер. Він підкреслив, що це провокація В’ятровича.

Про те, що повідомлення «не справа рук» політика, написав у коментарях до посту і журналіст Ян Валетов.

Скріншот

«Ви вважаєте, пане В’ятрович, що суть любові до своєї Батьківщини полягає лише в декомунизаии?

Ні, справжня любов до своєї країни – це, насамперед, повага і любов до своїх співвітчизників, незважаючи на їх світогляд і мову, на якому вони звикли спілкуватися в повсякденності.

Не будьте л*хом, спростуйте фейк, який ви самі і поширили», – звернувся до майбутнього нардепа від «ЄС» «Джокер».

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Telegram-канал «Джокер»