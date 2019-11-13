Електронні сигарети шкодять серцю більше звичайних

У першому з двох нових досліджень на цю тему команда з медичної школи Бостонського університету встановила, що електронні сигарети впливають на рівень холестерину, а також на здатність організму перекачувати кров.

Вчені порівняли рівні холестерину у 467 дорослих добровольців, розділених на чотири групи.

У першу групу потрапили прихильники вейпинга, у другу – курці звичайних сигарет, в третю – представники тих і інших. Четверту групу склали некурящі. У всіх учасників не були діагностовані хвороби серця.

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Населення – 321,26 млн чол. (3-я в світі)

Офіційний мову – американську англійську

Релігія – протестантизм, католицизм

ІЛР – 0,915 (8-я в світі)

ВВП – $17,419 трлн (1-я в світі)

Валюта – долар США

Межують з Канадою, Мексикою

Як показало дослідження, у вейперов рівень нездорового холестерину виявився вище, ніж у представників інших груп.

«Здорова» альтернатива зовсім не здорова

Друге дослідження було проведене кардіологами з Інституту Серця в Лос-Анджелесі. Свою роботу вони присвятили вивченню того, як куріння традиційних та електронних сигарет впливає на здатність серця перекачувати кров – під час фізичних вправ і після них.

У цьому дослідженні взяли участь 19 курців у віці від 20 до 30 років, а також невелика група людей, які взагалі не курили.

Як правило, під час тренування кровотік повинен збільшуватися. Це, як і очікувалося, спостерігалося в групі некурців.

У курців традиційних сигарет під час вправ кровотік зменшився. Однак після тренування він нормалізувався.

Але коли дослідники спостерігали за кровотоком вейперов, виявилося щось дивовижне: здатність їх сердець перекачувати кров знизилася як під час фізичних вправ, так і під час подальшого відпочинку.

Це доказ того, що у курців не все в порядку з регуляцією кровотоку, а особливо, у курців електронних сигарет, заявив автор дослідження, доктор Флоріан Рейдер з Інституту серця в Лос-Анджелесі.

Ці продукти продаються як здорова альтернатива тютюнопаління, однак, ми знаходимо все більше і більше доказів того, що вони ніякі не здорові, додав доктор Рейдер.

Як раніше повідомляв портал «Навколо Світу. Україна», під час польоту 30-річний американець покурив електронну сигарету в туалеті, і авіакомпанія назавжди заборонила йому підніматися на борт своїх літаків.

За матеріалами NBC News

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