Справа бракованих бронежилетів: Труба розповів про результати експертизи

Балістична експертиза, яку провела спеціалізована державна установа у справі щодо закупівлі 11 тисяч неякісних бронежилетів для Збройних сил України, показала, що прострілюються 70% бронежилетів. Про це повідомив директор ДБР Роман Труба у Telegram

“Балістична експертиза, яку провела спеціалізована державна установа, показала, що прострілюються 70% бронежилетів. Фрагмент експертизи – на відео”, – написав Труба.

Труба наголосив, що “розслідування не завершено, будуть нові підозри”.

Також Труба зазначив, що генерал-майор, якому ДБР повідомило про підозру, нібито знав, що бронежилети мають необроблені пластини, які не відповідають технічним вимогам.

“Знав, що у частині бронежилетів є пластини, по яких не проводилися балістичні випробування, а на частину партії немає протоколів лабораторних випробувань. Він скаже: “Готуйся, какого… ти приймаєш бронежилети, які пробиваються шість разів…” Але після цього він не поверне їх, а дасть вказівку підлеглим приймати наступні партії”, – написав Труба.

Нагадаємо, Печерський районний суд міста Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави генерал-майору, начальнику Головного управління Міністерства оборони України, який є підозрюваним у справі закупівлі 11 тисяч неякісних бронежилетів для Збройних сил України.

Як повідомлялося раніше, Генпрокуратурою повідомлено про підозру п’ятьом посадовцям Міністерства оборони України, яким інкримінують бездіяльність, що призвела до закупівлі 11 тисяч неякісних бронежилетів.