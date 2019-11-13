Засновника Cirque du Soleil затримали за вирощування марихуани

Засновника канадської циркової компанії Cirque du Soleil, мільярдера Гі Лаліберте затримали у Французькій Полінезії за звинуваченням у вирощуванні марихуани на своєму приватному острові в Тихому океані. Про це повідомляє AFP

“Мільярдер і засновник світової акробатичної трупи Cirque du Soleil Гі Лаліберте був затриманий за звинуваченням у вирощуванні канабісу на своєму приватному острові в південній частині Тихого океану”, – йдеться у повідомленні.

60-річного Лаліберте затримали, коли він зійшов зі свого літака у Французькій Полінезії. Потім Лаліберте допитали стосовно продажу наркотиків на Таїті. 13 листопада він повинен постати перед судом.

Компанія Lune Rouge заявила, що Гі Лаліберте використовував марихуану виключно в медичних і особистих цілях. Мільярдер заперечує свою причетність до обігу наркотиків.

Гі Лаліберте в 1984 році заснував компанію Cirque du Soleil, яка стала однією з найбільших розважальних компаній світу. У 2015 році він продав велику частину своєї частки в Cirque du Soleil, зберігши за собою 10%.

Два роки тому Лаліберте заснував компанію Lune Rouge, яка інвестує в проекти в галузі мистецтва, розваг і технологій. Журнал Forbes оцінює його статки в один мільярд доларів.