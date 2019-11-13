Пєсков розповів, можуть зустрітися Зеленський і Путін до четвірки нормандської

Говорити про можливості двосторонньої зустрічі президента РФ володимира Путіна і його українського колеги Володимира Зеленського рано, зараз акцент на підготовці до саміту в нормандському форматі. Про це повідомив прес-секретар глави російської держави Дмитро Пєсков.



«Поки рано говорити, ми акцентуємо зараз на підготовці до нормандскому формату», — сказав Пєсков, відповідаючи на питання, чи можлива зустріч двох президентів до нормандського саміту.

Раніше ми писали про те, що екс-президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв запропонував провести переговори Путіна і Зеленського в Казахстані. Назарбаєв додав, що вже отримав згоду українського президента на зустріч тет-а-тет і повідомив про свою пропозицію російському лідеру.