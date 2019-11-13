NASA запустить на Венеру космічних скатів

Інженери з Університету Буффало за замовленням NASA створять “космічних скатів”. Вони будуть парити в атмосфері планети і збирати дані.

Механізми зможуть трансформуватися, заряджатися від сонячних батарей, витримувати хмари з сірчаної кислоти і температуру до +500 градусів за Цельсієм.

Кораблі оснастять крилами за типом грудних плавників скатів. Це допоможе зондах утримуватися і переміщатися в атмосфері планети при сильному вітрі.

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Столиця – Вашингтон

Найбільші міста: Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Чикаго, Майамі, Х’юстон, Філадельфія, Бостон, Фінікс, Сан-Дієго, Даллас

Форма правління – Президентська республіка

Територія – 9 519 431 км2 (4-я в світі)

Населення – 321,26 млн чол. (3-я в світі)

Офіційний мову – американську англійську

Релігія – протестантизм, католицизм

ІЛР – 0,915 (8-я в світі)

ВВП – $17,419 трлн (1-я в світі)

Валюта – долар США

Межують з Канадою, Мексикою

Планується, що «скати» будуть облітати Венеру кожні чотири-шість днів. З їх допомогою вчені сподіваються отримати зразки повітря, вивчити клімат і вулканічну активність на планеті.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», астрономи стверджують, що Венера — не мертва планета. До таких висновків вчені дійшли, проаналізувавши радіолокаційні дані космічного зонда «Магеллан».

За матеріалами «Кореспондент»

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