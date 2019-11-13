NASA запустить на Венеру космічних скатів

Інженери з Університету Буффало за замовленням NASA створять “космічних скатів”. Вони будуть парити в атмосфері планети і збирати дані.
Механізми зможуть трансформуватися, заряджатися від сонячних батарей, витримувати хмари з сірчаної кислоти і температуру до +500 градусів за Цельсієм.
Кораблі оснастять крилами за типом грудних плавників скатів. Це допоможе зондах утримуватися і переміщатися в атмосфері планети при сильному вітрі.
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Сполучені Штати Америки (США) – держава в Північній Америці.
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Столиця – Вашингтон
Найбільші міста: Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Чикаго, Майамі, Х’юстон, Філадельфія, Бостон, Фінікс, Сан-Дієго, Даллас
Форма правління – Президентська республіка
Територія – 9 519 431 км2 (4-я в світі)
Населення – 321,26 млн чол. (3-я в світі)
Офіційний мову – американську англійську
Релігія – протестантизм, католицизм
ІЛР – 0,915 (8-я в світі)
ВВП – $17,419 трлн (1-я в світі)
Валюта – долар США
Межують з Канадою, Мексикою
Планується, що «скати» будуть облітати Венеру кожні чотири-шість днів. З їх допомогою вчені сподіваються отримати зразки повітря, вивчити клімат і вулканічну активність на планеті.
Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», астрономи стверджують, що Венера — не мертва планета. До таких висновків вчені дійшли, проаналізувавши радіолокаційні дані космічного зонда «Магеллан».
За матеріалами «Кореспондент»
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