Під Черніговом чоловік намагався зґвалтувати жінку на кладовищі

Оперативники Ніжинського відділу поліції в Чернігівській області затримали 49-річного чоловіка, який намагався зґвалтувати жінку на кладовищі в селі Талалаївка Чернігівської області. Про це повідомляє прес-служба поліції.

Близько шостої вечора зловмисник проїжджав повз зупинку громадського транспорту в Талалаївці, помітив жінку і запропонував їй підвезти її. Вона погодилася сісти в автомобіль до незнайомця. Спочатку водій погрожував жінці і забрав її гроші, а потім звернув з дороги в сторону цвинтаря. Там він спробував зґвалтувати жінку, але зробити це йому перешкодили поліцейські.

Появи правоохоронців зловмисник явно не очікував. Він чинив опір при затриманні і травмував одного з оперативників. Коли його затримали, виявилося, що це житель одного із сіл району, який ніколи не потрапляв у поле зору правоохоронців.

В автомобілі зловмисника поліцейські знайшли маску і балаклаву, з допомогою яких людина намагався приховувати своє обличчя.

Поліція відкрила кримінальні провадження за статтями «зґвалтування», «грабіж» і «опір співробітникові поліції». Максимальна санкція покарання — позбавлення волі на строк до шести років. За підозрою у скоєнні низки злочинів чоловік затриманий у порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України та поміщено в ізолятор тимчасового тримання.

У співробітників Ніжинського відділу поліції була інформація про аналогічні злочини в районі, тому зараз правоохоронці перевіряють затриманого чоловіка на причетність до них. Триває досудове розслідування.