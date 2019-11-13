Нардепи збунтувалися проти загруз в секс-скандалі Яременко

Першими засідання комітету покинули депутати від партії Європейська солідарність Ірина Геращенко і Марія Іонова.

Народні депутати збунтувалися проти голови комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва Богдана Яременка, який нещодавно влип у секс-скандал, передає канал 112.



Відомо, що народні депутати від Європейської солідарності і Голоси влаштували демарш.



На початку засідання вони звернулися до Яременко з проханням про те, щоб вів засідання його перший заступник. Отримавши відмову, першими засідання комітету покинули депутати від партії Європейська солідарність Ірина Геращенко і Марія Іонова.



«Це демарш, і він визначається нашою принциповою позицією, що глава комітету з міжнародних відносин не може брати участь у тому, що може трактуватися як торгівля людьми», — підкреслила Геращенко.



Слідом засідання покинув і глава партії Голос Святослав Вакарчук.