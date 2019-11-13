Генпрокуратура засекретила інформацію про можливу участь Богдана в кримінальних справах

Генпрокуратура засекретила інформацію про те, чи фігурує голова Офісу президента Андрій Богдан у будь-яких кримінальних провадженнях. Про це йдеться у відповіді ГПУ на запит Українських новин.

Агентство запросили інформацію про те, чи фігурує Богдан в якихось справах і який у нього статус у них. При цьому ГПУ повідомила, що запитувана інформація стосується особи, дозвіл на оприлюднення яких вона не давала.

За даними відомства, інформація відноситься до відомостей досудового розслідування і становить таємницю слідства.